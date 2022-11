Autoritățile din Găgăuzia resping campania „Copiii LGBT în școala ta”: Este inadmisibil

18:00

Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) Dumitru Alaiba informează că Parlamentul a economisit cu 30,3% la consumul de energie electrică datorită faptului că deputații au respectat cu strictețe toate regulile impuse. Potrivit deputatului, la Parlament sunt scoase din priză toate gadgeturile, iar angajații nu includ deloc lumina artificială. „Totul, absolut tot este scos din priză. […]