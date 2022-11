Germania ne va acorda 40 mln de euro pentru asigurarea securității energetice a populației

13:45

Țara noastră va primi un grant de 12,4 milioane de euro pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetică în Republica Moldova". Astăzi Parlamentul a ratificat Acordul de grant dintre R. Moldova și Banca Europeană de Investiții, informează MOLDPRES. Principalii beneficiari ai proiectului vor fi instituțiile de menire socială – spitalele republicane, municipale și raionale, grădinițele și școlile.