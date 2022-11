Igor Munteanu: E necesară destrămarea regimului separatist prin sugrumare economică

13:50

Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită de lucru la Chișinău. Europarlamentarul vine în săptămână curentă, pe 11 noiembrie. Despre aceasta s-a anunțat în agenda demnitarului afișată pe site-ul Parlamentului European, transmite IPN. Potrivit agendei, oficialul european va ține un discurs în Parlamentul Republicii Moldova și va avea... The post Președintele Parlamentului European va efectua o vizită de lucru la Chișinău appeared first on Portal de știri.