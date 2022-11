BNM menține ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight

20:30

Elveţia ar trebui să evite să urmeze exemplul Uniunii Europene şi să impună sancţiuni asupra Chinei dacă îi pasă de relaţiile helveto-chineze, a declarat ambasadorul Chinei la Berna, Wang Shihting, cotidianului NZZ am Sonntag, preluat duminică de Reuters. Anul trecut, Uniunea Europeană a acuzat oficiali chinezi de arestări în masă...