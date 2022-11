Ziua Tineretului, marcată la Nisporeni printr-un concurs de dans

18:30

La o săptămână după ce a fost cumpărat de Elon Musk, Twitter a început să concedieze jumătate din efectivele sale. El a motivat decizia, spunând că „nu are de ales", scrie BBC. „Aproximativ 50% din personal va fi afectat" de disponibilizările în curs de desfăşurare în cadrul Twitter, potrivit unui...