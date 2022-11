PAS: În Chișinău există zeci de curți de bloc care nu au fost reparate ani de zile

08:50

Rusia folosește gazul drept armă energetică împotriva Republicii Moldova și a întregii Europe. Totuși, politica promovată de Vladimir Putin are efect invers, iar blocul comunitar devine tot mai puțin dependent de gazul rusesc. O spune europarlamentarul român, Eugen Tomac. Potrivit eurodeputatului, slăbirea Rusiei creează premise noi de soluționare a conflictului...