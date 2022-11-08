Равнодушие - враг везения

Многие люди завидуют тем, кого считают везучими. Они тонут в своей желчи, притягивают к себе негативную энергию, но не догадываются, что везения в том смысле, в котором они себе его придумали - практически не существует! В 99% случаев везение - дело сугубо "рукотворное". Но как научиться быть везучим?

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