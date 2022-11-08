Равнодушие - враг везения
TodayMoldova, 8 noiembrie 2022 17:30
Многие люди завидуют тем, кого считают везучими. Они тонут в своей желчи, притягивают к себе негативную энергию, но не догадываются, что везения в том смысле, в котором они себе его придумали - практически не существует! В 99% случаев везение - дело сугубо "рукотворное". Но как научиться быть везучим?
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«Уши, лапы и хвост», - вот мои документы гордо заявляет кот Матроскин из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». Однако за этой бравадой слышна неуверенность в его шатком положении. Возможно даже маленькие дети чувствуют, как это важно иметь свои личные документы — свидетельство о рождении, а затем и паспорт. Предлагаем вам аналитический материал Елены Степановой.
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