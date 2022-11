(VIDEO) Maia Sandu comentează anunțul privind scoaterea partidului „ȘOR„ în afara legii

12:40

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) susține că în pofida creșterii prețurilor pe plan regional, nivelul prețurilor la carburanți în Republica Moldova este unul din cele mai mici din Europa. „Având în vedere faptul că Republica Moldova nu are producție proprie și importă 100% din necesarul de produse petroliere din afara țării, fluctuațiile pe […] The post ANRE: În Moldova, prețul carburanților este printre cel mai mic din Europa appeared first on NewsMaker.