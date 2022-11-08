PESTE O MIE DE ANTREPRENORI AU URMĂRIT CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”, EVENIMENT MAIB DEDICAT SOLUȚIILOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ
Infotag, 8 noiembrie 2022 14:30
PESTE O MIE DE ANTREPRENORI AU URMĂRIT CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”, EVENIMENT MAIB DEDICAT SOLUȚIILOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ
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PESTE O MIE DE ANTREPRENORI AU URMĂRIT CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”, EVENIMENT MAIB DEDICAT SOLUȚIILOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ # Infotag
PESTE O MIE DE ANTREPRENORI AU URMĂRIT CONFERINȚA „CREȘTE ENERGIA AFACERII PRIN RESURSE REGENERABILE”, EVENIMENT MAIB DEDICAT SOLUȚIILOR DE ENERGIE ALTERNATIVĂ
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POLONIA VA CONTRIBUI LA ACCELERAREA PROCESULUI DE INTEGRARE EUROPEANĂ A MOLDOVEI
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PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE A CENTRALEI BACK-TO-BACK LA VULCĂNEŞTI CU O CAPACITATE DE 600 MEGAWATI NU VA FI REALIZAT # Infotag
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BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCȚIE ȘI DEZVOLTARE ÎI VA ACORDA MOLDOVEI ÎNCĂ UN CREDIT DE 100 DE MILIOANE EURO PENTRU REPARAȚIA DRUMURILOR # Infotag
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O TÂNĂRĂ DIN CHINA PROMOVEAZĂ VINUL MOLDOVENESC PE PIEȚELE INTERNAȚIONALE
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ECHIPA „SHERIF” DIN MOLDOVA A ÎNVINS ECHIPA „OMONIA” A CIPRULUI ȘI VA JUCA MECIURI ÎN LIGA CONFERINȚELOR # Infotag
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UN DEPUTAT PAS A ÎNVINUIT RUSIA DE SITUAŢIA GREA DIN MOLDOVA
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2 noiembrie 2022
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SUA VOR ACORDA MOLDOVEI APROAPE 50 MILIOANE USD PENTRU ACOPERIREA CHELTUIELILOR DE PROCURARE A ENERGIEI ELECTRICE # Infotag
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AUTORITATEA AERONAUTICĂ CIVILĂ A PORNIT O VERIFICARE COMPLEXĂ A COMPANIEI AIR MOLDOVA
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AMBASADORUL SUA, KENT D. LOGSTON, NU VEDE SEMNE CĂ MOLDOVA AR PUTEA FI ATACATĂ DE RUSIA
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12:00
FORUMUL DE AFACERI POLONO-MOLDOVEAN PENTRU ECONOMIA DIGITALĂ VA FI ORGANIZAT LA CHIŞINĂU LA MIJLOCUL LUNII NOIEMBRIE # Infotag
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MOLDOVA ŞI-A ÎMBUNĂTĂTIT POZIȚIA ÎN CLASAMENTUL MONDIAL AL STATULUI DE DREPT
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LIDERUL PARTIDULUI MAN I-A CERUT AMBASADEI SUA SĂ RETRAGĂ AFIRMAŢIILE LA ADRESA SA ORI SĂ PREZINTE DOVEZI CĂ FORMAŢIUNEA PE CARE O CONDUCE ARE LEGĂTURI CU KREMLINUL # Infotag
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O MISIUNE A FMI VA VIZITA MOLDOVA ÎN CADRUL CELEI DE-A DOUA EVALUĂRI A PROGRAMULUI ACTUAL DE COOPERARE # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL ANDREI SPÎNU NU EXCLUDE DECONECTĂRILE ÎN EVANTAI DE ENERGIE ELECTRICĂ
27 octombrie 2022
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VICTORIABANK LANSEAZĂ UN NOU SERVICIU GRATUIT - NOTIFICĂRILE PUSH PRIN VB24 MOBILE
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COMISARUL EUROPEAN PENTRU ENERGIE: UE CAUTĂ MODALITĂŢI PENTRU A SPRIJINI MOLDOVA ÎN CONDIŢII DE CRIZĂ # Infotag
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PARLAMENTUL INTENŢIONEAZĂ SĂ ÎNĂSPREASCĂ PEDEPSELE PENTRU PROVOCĂRI ÎN TIMPUL ACŢIUNILOR DE PROTEST # Infotag
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ÎN DECIZIA REFERITOARE LA SANCŢIUNILE ÎMPOTRIVA CETĂŢENILOR MOLDOVEI ŞI RUSIEI ESTE MENŢIONAT ŞI PARTIDUL PRIMARULUI CHIŞINĂULUI, ION CEBAN # Infotag
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26 octombrie 2022
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BIROUL DE REINTEGRARE A INIŢIAT O ÎNTÂLNIRE A REPREZENTANȚILOR POLITICI AI CHIȘINĂULUI ȘI TIRASPOLULUI # Infotag
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JOI, PREŞEDINTELE BULGARIEI SOSEŞTE ÎN VIZITĂ OFICIALĂ ÎN MOLDOVA
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OCTAVIAN CALMÎC: VOM CUMPĂRA ENERGIA ELECTRICĂ DIN ROMÂNIA DE DOUĂ ORI MAI SCUMP, IAR PLATA O VOR SUPORTA CETĂȚENII, PRIN TARIF # Infotag
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25 octombrie 2022
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LA CHIȘINĂU AU FOST INSTITUITE MĂSURI PENTRU ECONOMISIREA ENERGIEI ELECTRICE
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ALEXANDR SLUSARI: FERMIERII NU SUNT MULŢUMIŢI DE SITUAȚIE ȘI SUNT GATA SĂ IASĂ LA PROTESTE, DAR FĂRĂ REVENDICĂRI POLITICE # Infotag
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PREŞEDINTELE: VIOLENŢA ÎMPOTRIVA FEMEIILOR ESTE O PROBLEMĂ DE IMPORTANŢĂ PUBLICĂ
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24 octombrie 2022
17:30
UN CHIȘINĂIAN CARE A ÎMPUŞCAT DE TREI ORI ÎN MAŞINILE AMBULANȚELOR A FOST CONDAMNAT CU SUSPENDARE # Infotag
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VICEPRIM-MINISTRUL ANDREI SPÎNU: AUTORITĂȚILE SE VOR OCUPA ZILNIC DE PROBLEMA LIVRĂRILOR DE ELECTRICITATE # Infotag
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21 octombrie 2022
16:30
CORIDOARELE DE DATE DIGITALE IFC ÎI VOR AJUTA PE REFUGIAȚII UCRAINENI DIN MOLDOVA SĂ OBŢINĂ ACCES LA FINANȚE ȘI SĂ-ŞI ÎMBUNĂTĂŢEASCĂ VIAŢA # Infotag
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TOATĂ LUMEA IMOBILELOR - CONCENTRATĂ PE O SINGURĂ PLATFORMĂ
16:00
DIN NOIEMBRIE, ÎNTRE MOLDOVA ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ VA ÎNCEPE SĂ FUNCŢIONEZE REGIMUL DE RECUNOAȘTERE A OPERATORILOR ECONOMICI AUTORIZATI # Infotag
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16:00
ÎN TRANSNISTRIA A FOST OPRITĂ ACTIVITATEA UMM ȘI FCR, IAR ÎNCEPUTUL SEZONULUI DE ÎNCĂLZIRE A FOST AMÂNAT # Infotag
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ÎN TRANSNISTRIA A FOST INSTITUITĂ STAREA EXCEPŢIONALĂ ÎN ECONOMIE PÂNĂ LA SFÂRȘITUL LUI OCTOMBRIE # Infotag
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MISIUNEA OSCE VA CONTINUA EFORTURILE PENTRU REINTEGRAREA MOLDOVEI
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CUM ÎȘI DEFINEȘTE MAIB VIITORUL? DEZVOLTĂ O ECHIPĂ EXTRAORDINARĂ ȘI ÎNVAȚĂ DE LA COMPANIILE GLOBALE SĂ OFERE CELE MAI BUNE SERVICII ȘI PRODUSE CLIENȚILOR # Infotag
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20 octombrie 2022
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MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A RESPINS SOLICITAREA BCS DE A-L AUDIA PE PRIM-MINISTRU CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA DE PROTEST # Infotag
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DOSARUL ÎMPOTRIVA UNUI LOCUITOR DIN UNGHENI ACUZAT DE OMOR PREMEDITAT A FOST TRIMIS ÎN JUDECATĂ # Infotag
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TERMOELECTRICA A ÎNCEPUT CONECTAREA GRĂDINIȚELOR ȘI INSTITUȚIILOR MEDICALE LA SISTEMUL CENTRALIZAT DE ÎNCĂLZIRE # Infotag
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COMISIA EUROPEANĂ VA ALOCA SUPLIMENTAR 175 MILIOANE EURO PENTRU SPRIJINIREA NEVOIAŞILOR DIN UCRAINA ȘI MOLDOVA # Infotag
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VADIM CEBAN: DATORITĂ ÎMPRUMUTULUI, MOLDOVAGAZ ÎI VA PUTEA PLĂTI GAZPROM, EVITÂND UN DECALAJ DE CASĂ # Infotag
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GUVERNUL VA INIȚIA NEGOCIERI CU BERD PENTRU OBȚINEREA UNUI ÎMPRUMUT DE 25 MLN EURO PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „DEŞEURI SOLIDE ÎN RM” # Infotag
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