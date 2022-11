Ex-ministrul Apărării: „La noi s-au activat partidele, partiduțele și toate grupările criminale”

12:50

Salut! Câți dintre noi n-au zis la mânie că în Moldova e jale, bardac, dezastru, întuneric și că trebuie de-o șters din ghete cât încă se mai poate. Am zis-o și eu, ba mai mult, am făcut-o, și nu o singură dată, când am luat pașaportul în dinți, „torba” în pătrățele, bani în portofel și […]