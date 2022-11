Design special pentru o ocazie și mai specială! Ghetele pe care Leo Messi le va purta la ultima sa Cupă Mondială

19:50

Dolly Parton şi Eminem, în panteonul Rock and Roll Hall of Fame alături de Judas Priest, Eurythmics şi Lionel Ritchie /VIDEO Rapperul Eminem, starul country Dolly Parton sau pionierii synthpop-ului Eurythmics au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame, panteonul american al rockului şi muzicii populare. "Sunt un star rock acum", a spus regina muzicii country urcând pe scenă. La 76 de ani, Dolly Parton a purtat o ţinută rock: salopetă neagră mulată cu lanţuri. Ea a explicat că a refuzat anteri...