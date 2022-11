O moldoveancă ar fi înșelat o bătrână din Italia de 127 000 euro: „Soțul meu este ținut prizonier în Afganistan”

14:10

În centrul capitalei, astăzi, are loc o nouă acțiune de protest organizată de Partidul „ȘOR". A opta duminică la rând, reprezentanții partidului solicită demisia președintei țării și a actualei guvernări. NM transmite live manifestația. Începând cu 18 septembrie, Partidul „ȘOR" desfășoară proteste în centrul Chișinăului. Formațiunea politică, condusă de deputatul cercetat penal pentru acte de […]