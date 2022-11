La scurt timp după decesul lui Iurii Șatunov, s-a stins din viață fondatorul trupei „Ласковый май”

11:10

Președinta Maia Sandu va efectua astăzi o vizită la Naslavcea, satul unde au căzut resturile unei rachete doborâte de sistemul anti-aerian ucrainean. Șefa statului va ajunge în localitatea din raionul Ocnița la ora 12:00. Amintim că pe 31 octombrie resturile unei rachete, care a fost doborâtă de sistemul anti-aerian ucrainean, a căzut pe teritoriul Republicii ...