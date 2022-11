Prima reacție a Kievului după informațiile că Statele Unite ar fi cerut în privat Ucrainei să fie deschisă negocierilor cu Rusia

14:25

„În prezent, majoritatea moldovenilor optează pentru vectorul European. Numărul celor care ar vota pentru integrarea in UE a atins un nivel record in Moldova și este pentru prima dată peste 60%. În sondajul din Octombrie 2022 am întrebat respondenții ce evenimente din viitor iar face să se simtă mai siguri, mai optimist și le-ar oferi o speranță în ziua de mâine”, scrie expertul economic Veaceslav Ioniță într-un material publicat pe blogul său.