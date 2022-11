Circa 126 milioane lei pentru reabilitarea trotuarelor din din centrul istoric al capitalei. Când încep lucrările

09:50

Administrația SUA cere autorităților ucrainene să demonstreze public disponibilitatea pentru negocieri cu Rusia, scrie The Washington Post cu referire la surse. De asemenea SUA cer Ucrainei să renunțe la poziția sa publică că va putea vorbi cu Federația Rusă numai după ce Vladimir Putin va părăsi puterea. Potrivit publicației, aceasta nu are drept scop punerea Ucrainei […]