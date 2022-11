La Nisporeni s-au plantat puieți de salcie și plop în cadrul campaniei naționale „Plantează-ți viitorul!”

13:00

Un copil de un an și șase luni a murit după ce a fost accidentat cu mașina de tatăl său. Poliția a stabilit că bărbatul, fiind la volanul automobilului, nu a observat micuțul și l-a accidentat în timp ce efectua manevra cu spatele, transmite IPN. Inspectoratul General al Poliției precizează...