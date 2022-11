La Chișinău a fost lansat Programul Național de Recuperare a Bunurilor Infracționale

13:30

Orange Systems anunță ultima ediție InspiratiON session din acest an, care este dedicată profesioniștilor din domeniul TIC. Prin astfel de evenimente, Orange Systems, hub-ul IT al Orange, reiterează ambiția de a dezvolta domeniul IT sub marca creativității, calității și competitivității.