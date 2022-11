Cetățenii trebuie să fie pregătiți pentru toate scenariile, afirmă primarul de Kiev, Vitali Kliciko

02:50

În orice societate marcată de frică și incertitudine, copiii sunt printre primii care intră în zona de risc. Nenorocirile sunt inevitabile, dacă nu are cine să-i ghideze în momente dificile. În Republica Moldova, toate guvernările au evitat să plaseze școala în ansamblu printre priorități. Acum, elevii cu probleme de ordin emoțional nu au cu cine vorbi pe teme sensibile... Rămân singuri și dezechilibrați. De ce? Pentru că școala e lipsită de un element absolut necesar - expertul în psihologie. Datele oficiale arată că în doar o treime din instituțiile de învățământ sunt angajați specialiști. Noi am fost în mai multe școli și ne-am convins că în realitate situația e mai gravă. Unele instituții nu au în corpul didactic niciun psiholog, de zeci de ani, de când au fost fondate. În reportajul din campania „Moldova, hai la școală!”, vă prezentăm situația așa acum este ea. Conform datelor colectate în august 2022, în școli activează circa 440 de psihologi, în timp ce numărul instituțiilor se ridică la 1230. Am așteptat aproape două săptămâni o explicație, sau poate chiar un comentariu din partea Ministerului Educației, dar până la această oră nu am primit niciun răspuns.