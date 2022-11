Duieluri de foc în optimile Champins League-Liverpul-Real Madrid și PSG-Bayern

17:00

Guvernul a aprobat astăzi alocarea, de către Agenția Proprietății Publice, a 800 de mii de euro, din Fondul de rezervă, pentru auditul extern al datoriei SA Moldovagaz către Gazprom și Factoring Finance. Conform contractului semnat pe 10 august cu companiile Wikborg Rein Advokatfirma A.S. din Norvegia și Forensic Risk Alliance & Co. Limited din Marea ... Guvernul alocă 800 de milioane de euro pentru efectuarea unui audit la Moldovagaz, pe care însă Moscova, cel mai probabil, nu-l va recunoaște The post Guvernul alocă 800 de milioane de euro pentru efectuarea unui audit la Moldovagaz, pe care însă Moscova, cel mai probabil, nu-l va recunoaște appeared first on Politik.