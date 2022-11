Președintele Parlamentului European va efectua o vizită de lucru la Chișinău

10:40

Gazprom a redus volumele de gaz pentru a oferi motive de destabilizare în Republica Moldova, scenariu care este pus în aplicare de reprezentanții coloanei a 5-a. O spune deputatul PAS, Oazu Nantoi, potrivit căruia Chișinăului ar fi negociat cu Tiraspolul prețuri mai mici la energia electrică, dacă Rusia ar fi... The post Deputat PAS: Gazprom a redus volumele de gaz pentru a ridica mingea la fileul coloanei a 5-a appeared first on Portal de știri.