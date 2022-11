Facebook pregătește concedieri masive la nivel mondial

11:10

Procuratura Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale are 4 procurori noi. Consiliul Superior al Procurorilor a desemnat astăzi în ședință câștigătorii concursului. Deși au fost anunțate 5 locuri vacante, doar The post Procuratura Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale are 4 procurori noi first appeared on NEXTA.