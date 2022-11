46 de antreprenori mici din toată Moldova au participat la un târg în sectorul Râșcani al Capitalei

21:40

Circa 64.100 de persoane au murit în fiecare an în India în urma muşcăturilor de şarpe, din totalul global de 78.600 de decese din această cauză, a raportat duminică ziarul local The Hindu, citând un studiu internaţional, informează Xinhua, citată de Agerpres. Studiul internaţional, publicat recent în revista "Nature Communications", a fost realizat de o echipă condusă de Soumyadeep Bhaumik, un specialist internaţional în sănătate publică de la George Institute for Global Health-India, împreună...