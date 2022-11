Trenul Chișinău – Kiev a revenit după 24 de ani de pauză

20:00

Compania indiană de servicii IT Infosys de la care soția prim-ministrului britanic colectează dividende anuale de 11,5 milioane de lire sterline încă operează de la Moscova, la opt luni după ce a anunțat că se retrage. Compania are un birou cu personal și plătește subcontractori din capitala Rusiei pentru a presta servicii IT pentru un client global, […]