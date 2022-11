SUA cer Ucrainei, în privat, să se arate deschisă la negocieri cu Rusia

11:00

ULTIMA ORĂ! Ca urmare a deciziei SUA de a-i include pe Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor în lista persoanelor față de care se aplică sancțiuni, Comisia Situații Excepționale de la The post DOC: Comisia Situații Excepționale de la Chișinău a decis aplicarea mai multor sancțiuni în raport cu Plahotniuc și Șor first appeared on NEXTA.