Peste 64.000 de decese, înregistrate anual în India din cauza muşcăturilor de şarpe

Circa 64.100 de persoane au murit în fiecare an în India în urma muşcăturilor de şarpe, din totalul global de 78.600 de decese din această cauză, a raportat duminică ziarul local The Hindu, citând un studiu internaţional, informează Xinhua, citată de Agerpres. Studiul internaţional, publicat recent în revista "Nature Communications", a fost realizat de o echipă condusă de Soumyadeep Bhaumik, un specialist internaţional în sănătate publică de la George Institute for Global Health-India, împreună...

