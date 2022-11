Zeci de migranți, împiedicați să intre în Italia de noul guvern Meloni. Doar minorii și bolnavii au fost lăsați

18:20

Deputații au votat în lectură finală proiectul care prevede eliminarea regimului duty-free pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, comercializarea mărfurilor în unitățile comerciale din zonele vamale va fi impozitată, reieșind din principiul echității fiscale pentru toți antreprenorii din Republica Moldova, transmite IPN. „Duty-free înseamnă fără taxe. Iar noi spunem că toți...