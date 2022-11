Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen vine la Chișinău 

12:00

Un copil de 1 an şi 6 luni a decedat, după ce a fost tamponat cu mașina de către tatăl său. Tragedia s-a produs astăzi dimineață, în jurul orei 08:30, într-o curte din satul Corten, raionul Taraclia. Poliția a stabilit că bărbatul, fiind la volanul automobilului Ford Transit, nu a observat micuțul și l-a accidentat […]