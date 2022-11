CJI solicită oferte pentru procurarea serviciilor de audit

18:40

Întrebare: Recent, presa a publicat un anunț însoțit de fotografia unei minore dispărute și căutate de Poliție. La câteva zile distanță, o instituție mass-media a publicat o știre scurtă în care anunța despre faptul că minora a fost găsită de organele de drept. Știrea este însoțită de fotografia fetei. A încălcat redacția legea atunci când… The post Este în drept presa să difuzeze imaginea unei minore dispărute și ulterior găsite de Poliție? first appeared on CJI.