Astăzi, se relansează cursa internațională de pasageri Chișinău-Kiev

Doliu în lumea muzicii din SUA: Un cunoscut cântăreț a fost găsit mort Cântăreţul american de pop şi hip-hop Aaron Carter, fratele mai mic al lui Nick Carter, de la Backstreet Boy, a murit sâmbătă, la vârsta de 34 de ani. El devenise celebru cu albumul său "Aaron's Party (Come Get It)". Potrivit TMZ, Aaron Carter a fost găsit mort în cadă la reşedinţa sa din Lancaster, California. Un purtător de cuvânt al poliţiei contactat de AFP a declarat că o persoană decedată a fost descoperită la domiciliu...