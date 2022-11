Patru minori, fără supraveghere, aduși la protestul din Capitală. Poliția investighează cazul

10:50

Denis Roabeș, solistul The Motans, a vorbit frumos despre cea cu care își împarte viața. Denis Roabeș este solistul trupei The Motans, jurat al emisiunii Vocea României de la Pro ... Post-ul Cine e iubita lui Denis Roabeș, solistul The Motans. Cu ce se ocupă tânăra apare prima dată în Unica.md.