Kievul planifică evacuarea totală a locuitorilor: „Dușmanii noștri fac totul pentru ca să murim cu toții”

08:50

Ministra Sănătății Ala Nemerenco a comentat decesul tinerei de 19 ani, care s-a stins din viață la doar câteva zile după ce a născut la Spitalul raional din Anenii Noi. Nemerenco spune că examinarea cazului se află sub controlul ei personal. Ministra a vorbit pe pagina s-a de Facebook atât despre decesul matern din Anenii Noi, dar […]