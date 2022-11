Djokovic ajunge în finala Masters de la Paris – Se va duela cu danezul Holger Rune.

13:40

Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat luni desemnarea a două candidaturi pentru funcția de șefi adjuncți interimari la Procuratura Anticorupție (PA). Este vorba despre procurorii anticorupție Mihail Ivanov și Vasile Plevan. Decizia pare să-l fi nemulțumit pe Ștefan Gligor, președintele Partidului Schimbării și ex-candidat la funcția de Procuror General, care a ținut să vină ... Reacția dură a lui Ștefan Gligor la numirea noilor șefi adjuncți interimari la Procuratura Anticorupție: „Aici ar trebui să se termine orice așteptări de la PAS și reforma justiției” The post Reacția dură a lui Ștefan Gligor la numirea noilor șefi adjuncți interimari la Procuratura Anticorupție: „Aici ar trebui să se termine orice așteptări de la PAS și reforma justiției” appeared first on Politik.