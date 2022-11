PeScurt din Parlament

22:10

Andrei Spînu, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale umflă cifrele atunci când vorbește despre banii alocați, în 2022, pentru reparația drumurilor locale. ANDREI SPÎNU, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: Noi am făcut două chestii în acest an. Pe de o parte, am alocat mai mulți bani primăriilor și raioanelor, pentru că acestea au fost solicitările, că […] The post Falsul lui Spînu despre banii pentru drumuri appeared first on Cu Sens.