Un tren cu arme misterioase a trecut graniţa din Coreea de Nord în Rusia

10:10

„Vom îngheța o iarnă, dacă va fi necesar. Vom sta mai mult pe întuneric, dacă trebuie. Vom economisi și cu ocazia asta vom înțelege cât de multă risipă de energie am făcut până acum. Vom plăti prețul libertății.” Acesta este mesajul deputatului PAS, Dumitru Alaiba, președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, care susține că [...] The post Mesajul halucinant al unui deputat PAS: Vom îngheța o iarnă, vom sta pe întuneric appeared first on politics.md.