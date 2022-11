La Chişinău a fost constituit un nou partid, condus de Igor Munteanu

18:30

Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a intervenit cu noi măsuri în vederea reducerii consumului de resurse energetice pentru evitarea întreruperilor de energie electrică. Potrivit Dispoziției aprobate în cadrul ședinței de astăzi a CSE, prezidată de prim-ministra Natalia Gavrilița, administratorii clădirilor publice și unităților comerciale vor asigura funcționarea instalațiilor de încălzire în regim minim sau la ...The post Decizie CSE: măsuri de reducere a consumului de electricitate și 200 milioane date pentru creditele luate de întreprinderi mici și mijlocii first appeared on Radio Orhei.