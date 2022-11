Rusia incearca sa revina in ofensiva in estul Ucrainei, unde au lupte foarte intense. Arestovici: ”Misiunea lor acum este sa ne provoace pierderi maxime in directia Herson" - VIDEO

Rusia incearca sa revina in ofensiva in estul Ucrainei, unde au lupte foarte intense. Arestovici: ”Misiunea lor acum este sa ne provoace pierderi maxime in directia Herson" - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md