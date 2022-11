Și-a făcut buletin românesc cu fotografia lui Brad Pitt

05:30

Experții de la Holistic Nutrition and Lyfestyle Medicine au dezvăluit că printre numeroasele beneficii ale menținerii sănătății inimii se numără capacitatea de a trăi o viață lungă, ameliorarea simptomelor depresiei The post Cum vă mențineți inima sănătoasă, departe de infarct: Cele mai bune metode, pe care nu le știați first appeared on NEXTA.