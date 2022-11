Statul se apucă de modernizarea unor drumuri naționale – Este vizată și cea mai deteriorată și blamată porțiune Soroca-Arionești-Otaci

13:10

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Новая неделя” с Анатолием Голя de la TV8. „Nu exclud că s-ar putea întâmpla, dar până acum nu pot da un răspuns clar”, a spus Ceban. Pentru prima dată, Ceban și-a anunțat posibila participare la alegerile pentru bașcanul Găgăuziei în septembrie. Apoi, el a remarcat că s-a implicat pe deplin ... Vadim Ceban va pleca din fotoliul de șef al Modovagaz, în cel de bașcan al Găgăuziei? The post Vadim Ceban va pleca din fotoliul de șef al Modovagaz, în cel de bașcan al Găgăuziei? appeared first on Politik.