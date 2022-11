Pisaniile moldovenești ale lui Ștefan cel Mare ar fi fost furate de armata lui Putin din muzeul din Herson

18:30

Simona Halep n-a mai stat pe gânduri. Ce a făcut, după ce faza de investigație a luat sfârșit Paul Ciucur și Dan Mihai, avocați la Sports Resolutions, o agenție londoneză de soluționare a litigiilor din sport, au anunțat că faza de investigație a luat sfârșit și că, în acest moment, Simona Halep are la dispoziție 20 de zile pentru a-și decide următorul pas. Sportiva are acum două soluții: fie pledează vinovată, ceea ce i-ar aduce o suspendare de trei ani, cu un an mai puțin decât pedeapsa maximă...