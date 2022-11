Prețul la benzină depășește 26 de lei

13:00

Patru lucrări cinematografice japoneze vor fi proiectate în cadrul Festivalului filmului japonez, desfășurat în perioada 9-12 noiembrie. Doritorii pot viziona gratuit filme la cinematograful Odeon din Chișinău, transmite IPN. Festivalul va fi inaugurat miercuri, 9 noiembrie, cu proiectarea filmului „Bento Harassment". Opera cinematografică povestește despre legătura dintre o mamă și...