Reuniunea Adunării Parlamentare moldo-poloneze va avea loc la Chișinău

23:10

Ministerul Finanțelor a elaborat un nou regulament ce are în vizor achizițiile publice de valoare mică realizate de către autoritățile/entitățile contractante şi care vor fi mai bine monitorizate. Despre necesitatea acestor modificări s-a discutat la un club de presă organizat ieri, de minister, cu suportul Guvernului și al Uniunii Europene,... The post Achizițiile publice de valoare mică vor fi mai bine monitorizate appeared first on Portal de știri.