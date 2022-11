VIDEO „Sunt niște nerușinați”. Socialiștii au compus cereri de demisie din parte directorilor ANRE

12:40

Socialista Irina Lozovan a venit cu inițiativa ca astăzi în Parlament să nu se discute despre resturile rachetei de la Naslavcea și proveniența acesteia atâta timp cât „nu sunt rezultatele expertizei”. Tot ea a propus să fie creată o comisie specială care să meargă la fața locului care să vorbească cu locuitorii și să facă […] The post Socialiștii, împotriva discuțiilor despre racheta de la Naslavcea, în lipsa expertizei. Grozu: Treziți-vă! appeared first on NewsMaker.