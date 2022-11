Irina Gutnic, numită viceprimar

22:40

Persoanele cu diabet zaharat și insuficiență cardiacă pot beneficia începând de astăzi de un nou medicament compensat. Potrivit Ministerului Sănătății, medicamentul compensat are denumirea comună internațională (DCI) dapagliflozinum. Costul medicamentului cu DCI dapagliflozinum este compensat în proporție de 50% din fondurile AOAM și poate fi ridicat din orice farmacie contractată... The post Persoanele cu diabet pot beneficia de un nou medicament compensat appeared first on Portal de știri.