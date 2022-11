Horoscop: Săgetătorii se gândesc la vacanță. Află ce se întâmplă cu zodia ta

12:50

Fostul șef de stat, Igor Dodon, a publicat o statistică prin care demonstrează că după aprobarea noilor tarife, doar o țară în Europa are prețul la energia electrică mai mare decât Republica Moldova. „În mai puțin de un an, tarifele s-au majorat de 3,2 ori, este cea mai mare creștere din toată istoria Moldovei și fără precedent în întreaga Europă, unde tarifele la energie electrică, conform EuroStat, timp de un an au crescut în medie cu 40% sau de 8 ori mai puțin decât la noi”, a comentat Dodon.