Majorarea tarifelor la apă în Chișinău se amână – Ce decizie a luat Consiliul municipal

23:30

Ion Sula ar putea prelua șefia Partidului Democrat. Biroul Executiv Politic al democraților l-a desemnat pe Ion Sula în calitate de candidat la funcția de președinte al PDM. Biroul executiv a aprobat în unanimitate candidatura recomandată Congresului X al PDM de președinte al partidului Ion Sula a mulțumit colegilor pentru încrederea acordată și a declarat ... Un fost PLDM-ist se pregătește să preia șefia Partidului Democrat – Când are loc congesul PDM The post Un fost PLDM-ist se pregătește să preia șefia Partidului Democrat – Când are loc congesul PDM appeared first on Politik.