Teodor Cârnaț: Când ai un dușman extern e mai ușor să justifici problemele sociale. În Ucraina pe timp de război prețurile sunt mai mici

Teodor Cârnaț susține că degrabă vom avea 1 an deThe post Teodor Cârnaț: Când ai un dușman extern e mai ușor să justifici problemele sociale. În Ucraina pe timp de război prețurile sunt mai mici appeared first on Omniapres.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Omniapres