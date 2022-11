Maia Sandu și Vladimir Zelenski au discutat la telefon despre resturile rachetei, care au căzut la Naslavcea

18:10

Pentru prima dată, în Republica Moldova va fi inființată Agenția Feroviară, o instituție administrativă în subordinea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. O decizie în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de Guvern de astăzi, 2 noiembrie. Potrivit proiectului de lege, constituirea acesteia este condiționată de angajamentele asumate în cadrul Acordului de Asociere RM–UE, […] The post (DOC) În Moldova va fi constituită Agenția Feroviară. Când va apărea și cu ce se va ocupa instituția appeared first on NewsMaker.