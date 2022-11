Guvernul examinează posibilitatea să compenseze și tarifele majorate la energia electrică- Ce spune Natalia Gavrilița

23:00

Moldovagaz are devieri financiare colosale de peste 5 miliarde de lei. O spune chiar șeful întreprinderii, Vadim Ceban care consideră că o eventuală micșorare a tarifului la gaz nu va avea loc. Chiar dacă prețul metanului scade ușor la bursele europene costul combustibilului albastru pentru moldoveni va rămâne în jur de 30 de lei.