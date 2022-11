Statul va rambursa producătorilor agricoli TVA

12:50

În preajma maternității nr. 2 din capitală au fost descoperite urmele de amenajare a Pieței Vechi, iar sub nivelul de călcare al acesteia a fost descoperit un cimitir, care se presupune că este unul dintre cele mai vechi din Chișinău, fiind vorba despre secolul XI. Descoperirea a fost făcută în... The post În centrul Chișinăului a fost descoperit un cimitir care datează din secolului XVI appeared first on Portal de știri.