Un bărbat din Rusia, dat în căutare de INTERPOL pentru acte de terorism, a fost reținut la intrarea în țară

17:10

Partidul „Șor” consideră că perchezițiile efectuate pe 2 noiembrie în sediul central al partidului nu sunt nimic altceva decât o intimidare, iar oamenii legii nu au avut nici cel mai mic temei legal pentru această acțiune. Reprezentanții formațiunii susțin că, prin astfel de acțiuni, s-ar încerca distragerea atenției publice de la creșterea considerabilă a tarifelor […] The post Partidul „ȘOR” a dezvăluit „singurul rezultat” obținut de procurori după perchezițiile la sediul central: appeared first on NewsMaker.